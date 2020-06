Les franchises NBA ont voté ce jeudi en faveur de la reprise de la saison, suspendue depuis le 11 mars à cause du coronavirus, avec des matchs disputés à huis clos à Disney World en Floride selon CNEWS.

Le plan soumis par le patron de la ligue, impliquant 22 équipes, nécessitait le feu vert des trois-quarts des propriétaires des trente clubs. Il a été approuvé par 29 d’entre eux, affirment la chaîne sportive et le site The Athletic.

La reprise devrait donc s’effectuer le 31 juillet avec un épilogue potentiel le 12 octobre. Cette date correspondrait au 7e match éventuel des finales NBA, précise la chaîne sportive citant des sources anonymes au sein de la ligue.

Vendredi dernier, le commissaire Adam Silver avait soumis son plan préférentiel impliquant 22 équipes, dont le format consiste à jouer quelques matchs restants de la saison régulière, puis à organiser des barrages pour les play-offs avec les équipes se trouvant à six victoires ou moins de la 8e place dans chaque conférence. Lesquelles sont, au regard du dernier classement, La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l’Ouest, et Washington à l’Est.

Deux scénarios possibles sont à confirmer : si le 9e est à plus de 4 matchs derrière le 8e, ce dernier est officiellement qualifié pour les play-offs. Si le 9e est à 4 matchs ou moins derrière le 8e, les deux s’affrontent en barrage. Le 8e doit gagner une fois pour se qualifier, le 9e doit gagner 2 fois.

Ce plan qui exclurait de facto les huit clubs les plus mal classés du championnat, toutes conférences confondues, marquerait la fin de saison pour Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota et Golden State.

