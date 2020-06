Historien, syndicaliste et ancien ministre de l’Education nationale sous Wade, Kalidou Diallo pense que des enseignants testés positifs or de l’école ne devrait pas être un motif de suspension de la reprise des cours sur l’étendu du territoire national. Il invite l’Etat à continuer le convoyage des enseignants et espère que le retour en classe aura lieu d’ici trois semaines, maximum.

Lire aussi l’article : Réouverture des mosquées : Médina Baye et Léona Niassène prient ce vendredi

‘Si menacée veut dire année blanche ou année invalide, je réponds tout de suite non comme d’ailleurs le ministère de l’Education nationale Mamadou Talla l’a souvent dit. Deux trimestres pour le primaire et le premier semestre pour le moyen-secondaire ont presque été validés. Pour le reste des programmes, pour pouvoir respecter le protocole sanitaire, au regard des effectifs pléthoriques et du nombre de salles disponibles, il faut absolument appliquer cette stratégie consistant à commencer par les classes d’examen en mobilisant tous les enseignants.

J’espère bien que la nouvelle date de reprise ne devrait pas dépasser deux à trois semaines. Ce temps pourrait permettre le parachèvement dans tous les établissements des désinfections et de la mis en place de tout le matériel nécessaire à l’application complète des gestes barrières dans les écoles publiques et privées sans exception” a dit le ministre dans une interview.