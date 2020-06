La pandémie de coronavirus continue de s’accélérer et ses effets se feront sentir pendant des décennies, a déclaré lundi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé lors d’une conférence en ligne.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lors d’un forum virtuel sur la santé organisé par les autorités de Dubaï que la plus grande menace à laquelle le monde est confronté n’est pas le virus lui-même, mais « le manque de solidarité et de leadership mondial. »

« Nous ne pouvons pas vaincre cette pandémie avec un monde divisé. La politisation de la pandémie aggrave la situation. Aucun d’entre nous n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous. »

La semaine dernière, l’OMS a mis en garde contre une nouvelle et dangereuse phase de la pandémie de coronavirus.

La maladie a déjà tué plus de 465 000 personnes et en a infecté près de neuf millions dans le monde et le nombre d’infections signalées a grimpé en flèche au Brésil, en Irak, en Inde, et aux États-Unis alors même que l’Europe commence à assouplir ses mesures de confinement.

Les mesures de restriction imposées pour stopper la propagation du virus ont causé des dommages économiques considérables, mais l’OMS affirme que la pandémie constitue toujours une menace majeure.

« La pandémie continue de s’accélérer. Nous savons que la pandémie est bien plus qu’une crise sanitaire, c’est une crise économique, une crise sociale et, dans de nombreux pays, une crise politique. Ses effets se feront sentir pendant les décennies à venir », a déclaré M. Tedros

