Qui l’aurait cru,Prési fait maintenant du avion-stop comme on fait de l’auto-stop sur nos routes.La raison en est simple. Lavion présidentiel serait en révision complète.Les Echos nous informent que ce joyau qui vole devrait rentrer à la base fin septembre mais jusqu’à présent rien. Conséquence : notre Prési fait du avion-stop. Pour se rendre à Niamey la semaine dernière, le Chef de l’Etat a pris Air Sénégal. Une fois là-bas, il a emprunté au Président Issoufou son avion. C’est avec l’avion nigérien qu’il est allé à Ouaga et qu’il est rentré à Dakar. Gageons que notre Pointe Sarène nous revienne plus neuf que jamais.

Assane SEYE-Senegal7