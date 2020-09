“La Police Vient De Lancer 09 Grenades Lacrymogènes Sur Les Populations Des Parcelles Assainies De Keur Massar”(Frapp)

La police vient de lancer 09 grenades lacrymogènes sur les populations des parcelles assainies de Keur Massar de Rufisque qui sont inondées depuis 2012 alors que le FRAPP et le collectif Zéro inondations étaient en promenade pour constater les misères des populations pieds dans l’eau sale des pluies et des fosses au moment où les dirigeants font la course pour avoir des maisons pieds dans l’eau de mer. Des populations qui ont donné chacun 500.000 pour l’assainissement et qui sont inondées chaque année depuis 2012.

Au total des milliards. Où sont passées ces milliards? Où sont passés les 767 milliards du plan de lutte contre les inondations ?

Le président Macky Sall a le devoir aujourd’hui de:

supprimer le Cese, le Hcct, le Cndt…pour mettre l’argent dans les préoccupations des populations

auditer le plan décennal de lutte contre les inondations

de reconnaître que le TER, le centre international Abdou Diouf, ses institutions inutiles et budgetivores ne sont pas la priorité des populations

Le secrétariat exécutif national du FRAPP