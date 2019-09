En plus d’Ander Herrera, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Idrissa Gueye pour son milieu de terrain version 2019-2020. Dans la quête d’une sentinelle depuis la retraite de Thiago Motta à l’été 2018, le club de la capitale avait jeté son dévolu sur l’international sénégalais, finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations cet été, dès l’hiver 2019. Il l’a recruté en juillet pour 32 millions d’euros.

Au PSG, l’ancien joueur d’Everton arbore le numéro 27, qui appartenait la saison dernière à Moussa Diaby (parti à l’intersaison au Bayer Leverkusen) et plus anciennement à l’artiste Javier Pastore, qui avait quitté la Ville Lumière, il y a deux ans. Et juste au-dessus de ce numéro est inscrit l’appellation « Gana », deuxième prénom du joueur, donné par son père en hommage à son grand-père décédé.

« Cela m’a été transmis comme une marque de respect pour mon grand-père, même s’il n’a jamais aimé le football », déclarait Gueye en 2016 lorsqu’il venait de débuter son aventure sur les bords de la Mersey au quotidien britannique The Guardian. Depuis 2014, le joueur se fait appeler « Gana » et cette pratique a influencé par la suite d’autres joueurs à en faire de même à l’instar de Dele Alli ou Memphis Depay.