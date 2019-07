La réaction de El Hadji Diouf après le match Bénin/Sénégal

Internationalement connu, le footballeur El Hadji Diouf a un personnage insaisissable. Voici quelques facettes de l’homme qui a fait rêver tout un peuple, tout un continent…, le seul footballeur sénégalais à avoir été ballon d’or africain.

Lors de la Coupe du monde, sous les ordres de Bruno Metsu, El Hadji Diouf et ses coéquipiers étonnent le monde entier, battent l’équipe de la France (championne du monde 1998 et d’Europe 2000) et atteignent les quarts de finale de la compétition, perdus contre la Turquie. Le Lensois impressionne tout le monde de par ses dribbles, sa technique et son aisance sur le terrain. Il occupe la 7e place du classement du ballon d’or de la Coupe du monde 2002, devenant ainsi Diouf le 7e meilleur joueur du monde. Naturellement, il est choisi parmi les 23 de l’équipe-type de cette coupe du monde et gagne à nouveau le ballon d’or africain (2002). Il est actuellement le seul joueur sénégalais à avoir remporté le ballon d’or Africain.

En 2002, après avoir été finaliste en Coupe d’Afrique des nations (Can) au Mali et quart de finaliste au Mondial, il est acheté par Liverpool. Pour son 1er match, il marque 2 buts. Lors de cette saison, il marque 3 buts et effectue 8 passes décisives, devenant le 4e meilleur passeur de la Premier League. Il remporte également la League Cup où il termine meilleur buteur de son club (3 buts).