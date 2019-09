Naples a piégé Liverpool 2-0 mardi en Ligue Champions. Un premier revers pour les champions d’Europe qui pourtant voulaient rester dans la même dynamique. Après ce contre performance, Jurgen Klopp, entraîneur de Liverpool a analysé le match. Le technicien Allemand a reconnu les occasions manquées par son trio offensif, Sadio Mané, Firmino et Salah et déclare qu’ils auraient pu remporter ce match.

« On a beaucoup mieux joué que la saison dernière, quand on avait perdu 1-0. On a même eu beaucoup de bons moments. On a vu deux équipes compactes, qui ont bien défendu, beaucoup travaillé. On a contrôlé la partie pendant de longs moments et on a même pris le premier but au moment où on avait un peu repris le contrôle du match. On est très critiques avec nous-mêmes mais ça n’était pas une mauvaise prestation. C’est un match qu’on aurait pu gagner, mais on n’a pas marqué. On aurait aimé un point. »

Klopp critique aussi la Var

Liverpool a perdu certes mais l’arbitre aurait pu ne pas sifflé le penalty pour Naples. Jurgen Klopp ne comprend pas le Penalty et ne cache pas ses sentiments.

« Ensuite, il y a différents points de vue, j’imagine, sur le penalty. Mais quand le joueur saute avant le contact, pour moi, ça ne peut pas être penalty. C’est comme ça, on ne peut pas changer ça. Je ne suis pas le meilleur perdant du monde, mais je ne suis pas un mauvais perdant. Ce sont des humains qui décident et c’est à eux de décider s’il y a une erreur claire et évidente. Ça s’améliorera avec le temps, mais tant que ça sera des humains qui décident, il y aura des interprétations différentes ou des erreurs. On doit se plier au règlement. Par ailleurs, c’était une équipe arbitrale allemande, où (en Bundesliga) le VAR est utilisé depuis plus longtemps. Mais qui dans cette salle pense que c’était un penalty, après avoir vu les images ? (Trois mains se lèvent). Voilà pourquoi ça n’était pas une erreur claire et évidente. Parce qu’il y a au moins vous pour penser que c’était un penalty. Naples peut gagner la Ligue des Champions. C’est la vérité. On est passés par là. Il n’y a pas besoin d’être les meilleurs du monde. Il faut juste être bons aux bons moments et avoir un peu de chance. Par exemple en ne prenant pas des penalties que deux journalistes seulement ont vu comme un penalty. Deux journalistes qui ont des lunettes, en plus. «