La réaction de la fille de Aliou Cissé, Oumy Cisse

Le message de la fille de Aliou Cissé à son papa:

«Quelle fierté d’être ta fille.. Aujourd’hui la coupe ne rentre pas avec nous malheureusement mais tu peux avoir la tête haute Papa.. Tu es un grand homme par ton bon coeur, ton patriotisme, ta détermination. Malgré les critiques,les coups bas et les mauvaise paroles tu es toujours outre passé et tu as toujours donné le meilleur de toi même. Les résultats sont là tu es su emmener cette équipe tellement loin.. sur tous les plans. Que se soit la solidarité, la cohésion et j’en passe. Et cela est inseniable. Ces mauvaises langues ne te connaissent pas et se permettent, je pense qu‘aujourd’hui tu as mis tout le monde d’accord. Entre les personnes qui ont essayer de s’attribuer ton mérite, celle qui ne t’ont pas supportés, ou qui disaient simplement que toi et ton équipe n’aboutirait à rien. Ce sont ces personnes là à qui aujourd’hui tu a fermé la bouche. Lorsque l’arbre tombe il fait beaucoup de bruit mais quand la forêt pousse c’est en silence voilà une belle leçon que nous tes enfants allons retenir.

Sache que le lien qui nous unis est plus fort que tout et que je serai à jamais ta supportrice numéro 1,les mots ne sont pas assez puissants pour te dire à quel point mon amour et ma fierté sont immenses.

Les Sénégalais sont avec toi, ils te soutiennent 🇸🇳

Comme la si bien dit ma soeur rentre retrouver l’amour et la tendresse de tes enfants.. ce seul et unique amour qui sera à jamais indefectible

Tu es un vrai Gaindé je dis BRAVO… Je t’aime ❤️»