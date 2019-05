La réaction de Mimi Touré après sa nomination à la tête du Cese

Nouvellement portée à la tête du Conseil économique social et environnemental (Cese), Aminata Touré, décline sa feuille de route sur les ondes de iRadio (90.3 FM). La désormais ex Envoyée spéciale du président de la République annonce que la question de l’environnement sera au cœur des réflexions et des délibérations.

« Laissez-moi d’abord remercier vivement le président de la République pour la confiance qu’il m’a accordée à travers cette nomination. Je m’engage justement avec détermination et engagement pour accomplir la mission. Comme vous le savez, le Conseil a une mission de conseil dans le domaine de l’économie, de l’environnement mais également sur les questions sociétales. La mission est définie par la loi. Je m’engage à travailler avec tous les conseils pour que cette mission soit bénéfice des sénégalais. Ce que je peux vous dire c’est que ça fait partie de notre mission architecture institutionnelle. Il y a une fonction importante et cette fonction sera expliquée aux populations puisque le Conseil étudie et partage beaucoup de connaissances en direction des populations, des acteurs des différents secteurs. Donc, cette mission est importante. C’est l’occasion d’ailleurs de féliciter madame Aminata Tall qui a occupé cette fonction pendant 6 ans. Je prends le relais pour poursuivre cette mission. »

Senegal7