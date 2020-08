La réaction hilarante de Sadio Mané sur le penalty manqué de Brewster (vidéo)

Le Community Shield échappe à Liverpool depuis deux ans. Après un revers contre Manchester City l’année dernière, l’équipe de Sadio Mané perd cette fois-ci contre Arsenal.

Le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Arsenal de mener la majeure partie du match. Mais l’égalisation de Takumi Minamino à 15 minutes de la fin signifie que l’équipe de Jurgen Klopp a terminé plus forte.

A l’issue du match les deux équipes étaient contraints de se départager aux tirs au but. Une séance qui a profité à Arsenal qui était plus adroit devant la cage. Lors de cette épreuve un fait hilarant a attiré l’attention des fans des Reds. Malgré la défaite, ces derniers se sont amusés sur Twitter avec la réaction de Sadio Mané qui a complètement déformé son vissage lorsque son coéquipier Brewster a manqué son tir.

I’m crying look at the reaction from Mane after Brewster missed penalty pic.twitter.com/qqFfBZnLyT

— El Jèfe (@A1finesse1) August 29, 2020