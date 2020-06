Infinix a récemment lancé le Note 7 conçu pour une utilisation professionnelle mais aussi pour améliorer le quotidien des utilisateurs en termes d’innovations technologiques.

Parmi les caractéristiques que possède le Note 7, les atouts de sa caméra sont sans doute les plus impressionnants. Il est équipé d’une série de modes de vidéographie qui permettent la création de portfolio vidéo impressionnant tel que filmer dans un environnement sombre, stabilisateur d’image et ralenti. Le Note 7 permet aux utilisateurs de filmer le monde qui les entoure grâce à des séquences de haute qualité et très réalistes.

Tous vos précieux moments comptent même dans l’obscurité

Grace à sa caméra de 1080P en faible luminosité qui filme 30 images par seconde, enregistrer des vidéos en faible luminosité n’a jamais été aussi facile avec le Note 7. Il est possible de capturer chaque détail et couleur même sans flash. Ces capacités vidéos permettent au Note7 de s’imposer sur son segment cible.

Filmer comme un pro avec le super stabilisateur de plans de séquences du Note 7

Le super stabilisateur permet de créer des vidéos sans flous et éviter les tremblements. Les utilisateurs ont même la possibilité de mettre en pause pour un court instant la scène d’action. L’application Vidhance apporte un réel avantage car elle possède une multitude de d’algorithme améliorant considérablement la qualité des vidéos. Les utilisateurs peuvent maintenant filmer librement sans que les mouvements involontaires gâchent le rendu vidéo.

La fonction « Slow motion » ou « Ralenti » du NOTE 7 offre une expérience ultime

Le Note 7 est capable de filmer au ralenti ce qui permet aux amateurs de vidéos de saisir des moments qu’ils n’auraient jamais pu mémoriser sans cette fonctionnalité. La « slow motion » permet de créer des vidéos plus émotionnelles et spectaculaire en se concentrant sur quelques secondes de l’instant présent. L’objectif de la caméra vidéo du NOTE 7 ouvre une fenêtre sur l’avenir de la créativité mais aussi des possibilités jusqu’alors inconnues, tout comme Infinix qui a toujours cherché à apporter « l’avenir» à ses utilisateurs vivant dans le «présent».

