Le problème des sauces du commerce : elles sont toujours très salées, notamment pour assurer leur conservation. A la maison, on se contente de la moutarde et de la sauce Worcestershire pour faire une sauce barbecue qui a du goût mais pas trop de sel.

La recette de la sauce barbecue

Les ingrédients pour une bouteille de sauce

5 tomates bien mûres 1 mini boîte (80 g) de concentré de tomate 1 c. à s. d'huile d'olive ½ oignon 1 gousse d'ail 3 c. à s. de vinaigre de vin 2 c. à s. de sauce Worcestershire 2 c. à s. de miel 1 c. à s. de moutarde 1 c. à c. de paprika fumé Poivre

La recette

Chauffez l'huile dans une casserole. Pelez et émincez l'ail et l'oignon, faites-les dorer 5 min puis ajoutez le concentré de tomate, les tomates coupées en morceaux et épépinées, le vinaigre, la sauce Worcestershire, le miel, la moutarde, le paprika fumé et poivrez. Mélangez et laissez réduire 20 min environ en remuant souvent. Passez au mixeur pour obtenir une fine purée. Remettez sur le feu quelques minutes si besoin : la sauce doit avoir la consistance du ketchup. Versez dans une bouteille en verre et conservez au réfrigérateur.

3 idées pour aromatiser votre sauce barbecue

AU MAIS : Après avoir mixé la sauce et l’avoir laissée refroidir, ajoutez 2 c. à s. de maïs doux égoutté.

AU POIVRON : Coupez ¼ de poivron rouge ou vert en tout petits dés. Ajoutez-les à la sauce après l’avoir mixée finement et laissée refroidir.

AU PIMENT : Pour une touche plus relevée, préparez la sauce comme indiqué dans la recette, mais ajoutez en plus 1 c. à c. de piment de Cayenne (très piquant) ou de piment d’Espelette (plus doux).

2 bonnes raisons de faire votre sauce maison

Pour limiter les additifs : épaississants, conservateurs, arôme de fumée... Ce type de condiments contient pas mal d'additifs. Pour donner un goût fumé à une sauce barbecue maison, on opte pour du paprika fumé (épiceries fines). Et pour épaissir la texture, on la laisse réduire sur le feu. Ça suffit ! Pour choisir vos tomates : en pleine saison des tomates, c'est plus sympa de les choisir au marché, bien mûres et cultivées dans la région. Votre recette maison sera certainement plus "locavore" que celle du supermarché.

