Avoir une vie facile après une belle carrière professionnelle n’est jamais une chose aisée. Mais, certains athlètes arrivent à mieux s’en sortir. En effet, votre rubrique « la vie après carrière » s’intéressera à Papa Bouba Diop. Un ancien international sénégalais.

Il a aujourd’hui pris sa retraite et vit à Arras, près de Lens avec sa famille. Après une carrière bien remplie en Angleterre, il gère ses affaires notamment ses biens immobiliers à Dakar et se fait très discret. Il est cependant en train de travailler sur des projets à mettre en œuvre dans sa ville d’origine de Rufisque. Il ne chôme pas. Il a réveillé le génie d’entrepreneur qui dormait en lui.

Il est né le 28 janvier 1978 à Dakar, Sénégal. Il a évolué au poste de milieu de terrain. Très athlétique, il mesure 1,94 m et pèse 94 kg. Au sein de l’équipe nationale sénégalaise, il a marqué le but victorieux contre la France lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de 2002 . Auteur de deux autres buts lors de cette coupe du monde où le Sénégal ne s’est arrêté qu’en quart de finale, il fait partie, selon le journal Le Monde, d’une liste de onze jeunes joueurs qui se sont révélés au cours de cette coupe du monde et qui devrait confirmer à l’avenir. Il est également le meilleur buteur sénégalais en phase finale de coupe du monde avec 3 réalisations.

Son palmarès n’est pas vierge. Il a été finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations en 2002, quart de finaliste de la Coupe du monde de 2002, Champion de Suisse en 2001 avec Grasshopper Zurich, Vice-champion de ligue1 en 2002 avec RC Lens, Vainqueur en de FA Cup en 2008 avec Portsmouth, Finaliste de FA Cup en 2010 avec Portsmouth, Vainqueur de la coupe de Grèce en Coupe de Grèce 2011.

Il a débuté le football à 5 ans, tout comme son frère Lamine. Aimant jouer dans les rues de Dakar, il progresse au poste de milieu de terrain en jouant au club de Ndeffann Saltigue à partir de 1994 avant de rejoindre l’équipe junior de l’ASC Diarafl’année suivante.

En 1996, ses progrès au sein de l’équipe sénior de l’ASC Diaraf sont remarqués et il est appelé en équipe du Sénégal junior. Ses performances lui permettent d’espérer poursuivre son rêve de départ en Europe. Il a alors des contacts avec club arabes etsuisses.

En 1999, son frère arrange son arrivée au club de Neuchâtel Xamax. Il doit malgré tout passer par le club de Vevey-Sports, en1re Ligue (D3), pour s’aclimateur au football et à son nouveau pays. Dans son petit appartement, l’adaptation est difficile mais il fait une bonne saison pleine (35 matchs). Il arrive alors en juin 2000 à Neuchâtel. Après avoir été placé en attaque, il est rapidement replacé milieu de terrain et devient rapidement l’un des titulaires indiscutables du club. Après quelques mois et 19 matchs de championnats, il est recruté par les Grasshoppers de Zurich. Il trouve sa place dans l’effectif et devient Champion de Suisse 2001.

Il fait ses débuts lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions contre le FC Porto. Le début de saison est plutôt bon et il est repéré par le RC Lens, notamment grâce à son impressionnant match de 16e de finale de Coupe UEFA contre Leeds United (1-2 puis 2-2). Les 2 clubs se mettent d’accord pour un transfert début janvier 2002 pour un prix de 3,6 millions d’euros.

Arrivé en janvier 2002 avec un contrat portant sur cinq ans et demi, il ne joue que 5 matchs en 6 mois mais aide le club à êtrevice-champion de France 2002. Par la suite, Papa Bouba Diop deviendra un joueur régulier du RC Lens, ayant une très grosse frappe de balle, mais aussi grâce à son puissant physique très impressionnant lui permettant de prendre beaucoup de ballon dans le domaine aérien, autant dans le secteur de jeu défensif, qu’offensif en marquant des buts de la tête.

De plus, jouant en club avec des joueurs qu’il fréquente en sélection nationale du Sénégal ( El-Hadji Diouf, Pape Sarr, Ferdinand Coly, … ), Papa Bouba Diop réalise d’excellentes performances en Ligue 1, au point de se faire repérer par les clubs anglais, intéressés par son puissant physique taillé pour la Premier League.

Papa Bouba Diop fut un joueur très apprécié par de très nombreux supporteurs du RC Lens.

Après s’être établi dans le championnat anglais en jouant pour Fulham (2004-2007), puis Portsmouth (2007-2010). En mai 2010, une offre du club grec de l’AEK Athènes lui est faite, avec un salaire net de 700 000 euros par an4. Il la refuse tout d’abord, mais finalement il signe en juillet 2010 avec le club grec pour deux ans et un salaire de 800 000 euros par an.

Bouba Diop retrouve l’Angleterre fin août 2011 en s’engageant pour un an, avec option d’une année supplémentaire, à West Ham United5.

Le 9 octobre 2012, il signe en faveur de Birmingham City un contrat d’une durée d’un mois.

