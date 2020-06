Très discrète depuis deux mois, la reine Elisabeth II a fait sa première apparition publique depuis le confinement ce dimanche 31 mai. Un retour en grande forme …et à dos de poney !

Elisabeth II, passionnée d’équitation

Absente de l’espace médiatique depuis le début du confinement ( hormis deux allocutions télévisées exceptionnelles ),a fait son grand retour ce dimanche 31 mai…. C’est dansr, où elle est toujours confinée avec son mari le prince Philip, qu’elle a été aperçue sur le dos d’un poney prénommé Fern, âgé de 14 ans. Ces clichés officiels ont été diffusés par Buckingham Palace sur le compte Instagram officiel de la famille royale. “qu’elle possède pour l’élevage, l’équitation et la course“, peut-on lire en légende.

Il faut dire qu’entre la reine Elisabeth et les chevaux, c’est une grande histoire d’amour. Passionnée d’équitation depuis toujours, la grand-mère de William et Harry ne manque pas une occasion de s’offrir une petite ballade à cheval. Et à 94 ans, la reine d’Angleterre n’a rien perdu de ses capacités de cavalière ! “C’est incroyable qu’elle puisse encore monter à son âge”, avait déclaré sa belle-fille, Camilla Parker Bowles, l’épouse du prince Charles, dans le documentaire The Queen at 90. Propriétaire de chevaux de course, la reine est également férue de courses hippiques depuis des années. En trente ans, elle a d’ailleurs remporté plus de huit millions d’euros !