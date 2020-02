LA SORTIE MALENCONTREUSE ET INAPPROPRIÉE DU CHANTEUR MAME NGOR DJAZZAKA ACCUSANT SÈCHEMENT L’ARMÉE SÉNÉGALAISE DE N’AVOIR RIEN FAIT FACE À CETTE PROBLÉMATIQUE SÉCURITAIRE AU SÉNÉGAL

Par l’adjudant en retraite Ndiapaly Guèye journaliste indépendant à Mbour

Pourtant j’avais choisi de ne pas répondre à un spécimen de cette sorte qui pour moi ne représente absolument rien dans ce pays. Un samba Mbayaankat grand laudateur et pantouflard public qui aura choisi la facilité et l’aisance au moment où les jeunes de sa génération auront préféré les armes pour défendre leur Patrie SENEGAL, au prix de leur vie en continuant de donner leurs impôts de sueur, de sang et de leur vie au grand dam de leurs familles et de leurs proches. Pourquoi t’en vouloir cher « chantorien » car la meilleure façon de corriger un ignare insolent de ton acabit, c’est de t’expliquer d’abord le vrai rôle de l’Armée nationale en matière de défense et de sécurisation des personnes et de leurs biens. De 1960 à nos jours sais-tu combien d’interventions notre Armée aura accomplies? Combien de pertes en vies humaines et en matériels elle aura enregistrées? Depuis décembre 1982 à nos jours combien de centimètres les rebelles du MFDC auraient-ils gagnés sur le sanctuaire du pays? Combien de sommes de sacrifices nos braves JAMBAARS auront-ils consentis pour épargner notre pays de la honte et du déshonneur en refusant de capituler face à des rebelles déterminés et suréquipés? Dommage Mame Ngor tu ignores vraiment le sens de cette invite à l’honneur : «On nous tue, on ne nous déshonore pas». Ce qui est sublime dans le métier de soldat, c’est le sens de la réserve et de l’indifférence face aux multiples actions exaltantes que l’on accomplies sur les théâtres d’opérations pour la république et que personne en dehors de DIEU et des hommes sur le terrain ne soit témoin oculaire pour les relayer. Le seul sentiment de satisfaction pour le soldat est de se sentir rétribué par Notre créateur. Paraphrasant ainsi le général (CR) Mamadou Niang, ancien ministre de l’Intérieur sous Wade.

Où étais-tu Mame Ngor quand nos jambaars rétablissaient la paix au Liban en 1978?

Où étais-tu Mame Ngor quand nos jambaars rétablissaient la paix en Gambie en 1981?

Où étais-tu Mame Ngor quand nos jambaars étaient confrontés à la rébellion casamançaise en décembre 1980?

Où étais-tu Mame Ngor quand nos jambaars faisaient face aux forces mauritaniennes de Ould Taya en avril 1989 ?

Où étais-tu Mame Ngor quand nos jambaars rétablissaient la paix au Golfe entre 1990-1991?

Où étais-tu Mame Ngor quand nos Jambaars rétablissaient la paix au Libéria en 1991-1992?

Où étais-tu Mame Ngor quand le capitaine Mbaye Diagne tombait au Rwanda en 1994?

Où étais-tu Mame Ngor quand nos jambaars tombaient sous les balles du MFDC à Babonda en 1995 ?

Où étais-tu Mame Ngor quand ces mêmes rebelles du MFDC récidivaient à Médina Mancagne en 1996?

Où étais-tu Mame Ngor quand nos jambaars rétablissaient la paix en Guinée Bissau en 1998?

Où étais-tu Mame Ngor quand nos jambaars faisaient face aux rebelles dans le haut cavalli à fresco en Côte d’Ivoire en 2009?

Alors face à toutes ces actions d’envergure à mettre sous l’actif d’une longue tradition de la saga d’une Armée imbue des valeurs de JOM-FULLA-FAYDA; que voulez-vous de plus Mame Ngor?

Mais que voulez-vous dans une République où les grandes avenues et nos rues sont baptisées à-tout-bout-de-champ sous les noms des laudateurs, attendez-vous un jour à ce qu’une grande avenue porte le nom de MAME NGOR DJAZZAKA. Décidemment, au Sénégal, le ridicule ne tue jamais.