C’est peut-être Gaston Mbengue, l’homme providentiel qui va sauver la lutte avec frappe sénégalaise de sa crise aggravée par la pandémie du Covid-19. Le Don King de l’arène comme on l’appelle revient à un moment crucial, pendant que la lutte cherche promoteur.

Avec l’absence de Luc Nicolaï en prison, le retrait d’Aziz Ndiaye, le long silence de Pape Thialis Faye… le retour de Gaston Mbengue peut faire un grand bien au sport de chez nous. Surtout de doyen connaît mieux que quiconque les ficelles du métier pour pouvoir mettre sous la dent des amateurs les combats les plus alléchants. Le preuve par cette affiche : Gris Bordeaux-Balla Gaye 2. Selon une source, le promoteur travaille sur la très attractive revanche pour la saison prochaine. Les négociations seraient très avancées et il ne reste qu’à s’accorder sur des détails pour que Gaston tienne sa première grande affiche pour don retour. Un proche de GRIS Bordeaux a confirmé l’intérêt du promoteur pour ce combat et avoue que les négociations sont enclenchées. Les deux lutteurs s’étaient affrontés en mats 2018 dans un combat épique sans se terrasser. La victoire a été accordée à balla Gaye 2 qui avait moins d’avertissements que son adversaire. Depuis, le Tigre de Fass rumine sa colère. Pour son retour, Gaston misait sur le combat Balla Gaye-Boy Niang, mais les tergiversations du fils de De Gaulle ont poussé le promoteur à se retourner du côté de Fass pour offrir aux amateurs de lutte une affiche de haute facture.

Observateur

Lutte TV

L’article La revanche Balla Gaye 2 / Gris Bordeaux dans le circuit est apparu en premier sur Snap221.info.