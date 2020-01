Les investigations sur le « kidnapping » de Coumba Kane se poursuivent. Les éléments de la Section de Recherches, qui ne lâchent pas le morceau, ont saisi les téléphones de la dame.

Ce, indique L’Observateur qui donne l’information, pour une exploitation minutieuse, mais aussi tenter de borner les téléphones portables de ses « ravisseurs ».

Suite et pas fin de l’épisode du présumé enlèvement de Coumba Kane. Cette dernière, devenue tristement célèbre n’est plus à son domicile conjugal. Selon L’Obs qui donne l’information, d’aucuns pensent que Coumba Kane s’est exilée pour échapper aux regards critiques et inquisiteurs du voisinage, d’autres estiment que sa disparition est motivée par le seul fait qu’elle est à la disposition de la justice. « Coumba Kane n’a pas fui les observations et regards critiques des voisins. Il se trouve qu’elle est très éprouvée par cette histoire de kidnapping et tout ce qui a suivi. Pour lui permettre de se reposer afin de pouvoir tourner cette page en toute quiétude, son époux qui le soutient lui a proposé de prendre en sa compagnie quelques jours de vacances, loin du domicile familial », informe-t-on au journal.