La nouvelle a fait Sensation aux Etats-Unis. Amazon rachète Zoox , le spécialiste des voitures électriques sans chauffeur, pour 1,2 milliard de dollars. La startup dirigée par une africaine, la sénégalaise Aicha Evans, 51 ans, permet au numéro un mondial de commerce en ligne d’envisager d’associer la vente à la livraison rapide par voiture-robot.

La startup a levé jusque-là 1 milliard de dollars auprès notamment du canadien Breyer Capital, Lux Capital et du milliardaire australien, Mike Cannon-Brookes, patron de Altassian.

Fort d’un parcours remarquable, Aicha Evans a travaillé dans plusieurs entreprises et occupé des postes de direction. Directrice en charge de la stratégie à Intel pendant 12 ans, elle a intégré Zoom en tant que CEO en janvier 2019 suite au départ de l’un des fondateurs.

Suite à ce rachat de Zoox par Amazon, le leader du commerce en ligne a déclaré que Aicha Evans, PDG de Zoox, et Jesse Levinson, co-fondateur et CTO de Zoox, continueront de diriger l’équipe.

Avant Intel et Zoox, Evans a passé 10 ans dans divers postes de gestion d’ingénierie chez Rockwell Semiconductors, Conexant et Skyworks. Elle a été nommée au conseil d’administration de l’Institut Anita Borg en 2016 et au conseil de surveillance de SAP en 2017. Evans détient un baccalauréat en génie informatique de l’Université George Washington.