L’acteur qui jouait Roy Bender dans l’émission à succès serait décédé après «avoir été clippé par un véhicule puis frappé par un autre». Les deux véhicules sont restés sur les lieux après l’accident et la police enquête pour voir si des accusations seront portées, a rapporté TMZ. Le capitaine du département de police de Los Angeles, Brian Wendling, a déclaré à ABC News: “La voiture qui venait vers l’ouest ne l’a pas vu et l’a coupé et il est tombé.”

La star a également fait des apparitions dans Will & Grace, Murder She Wrote et Alley McBeal. Le vétéran était marié à l’actrice Alley Mills et ils partageaient quatre enfants. Des hommages au vétéran affluent en ligne d’anciens collègues et fans. L’un d’eux a tweeté: «Reposez-vous bien et en paix, Orson Bean. Entre autres apparitions notables, il a joué dans l’épisode de Twilight Zone, «M. Bevis. »Bean a été frappé et tué par une voiture alors qu’il traversait la rue à Venise, en Californie, ce soir. Très triste.’

Orson Bean, de son vrai nom Dallas Frederick Burroughs, est né le 22 juillet 1928 à Burlington et mort le 7 février 2020 à Los Angeles.