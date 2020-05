La suite après cette publicité

La stratégie douteuse des clubs de Premier League pour faire accepter le Restart Project

Le Restart Project continue de faire débat en Angleterre. Et ce n’est pas la détection d’un troisième cas de coronavirus au sein de l’effectif de Brighton qui va clarifier la situation. Le projet a du plomb dans l’aile et certains clubs, qui sont favorables à une reprise, semblent vouloir tout faire afin de reprendre. Selon le Daily Mail, des formations de Premier League feraient miroiter à certains joueurs – souvent les anciens de l’effectif ou ceux en fin de contrat – qu’ils pourraient décrocher un nouveau beau contrat au sein du club s’ils acceptaient le Restart Project. Une stratégie très loin d’être éthique et qui, si elle se vérifiait, poserait de sacrés problèmes.

Débat au Barça sur le cas Pjanic

Le dossier Miralem Pjanic au FC Barcelone a, semble-t-il, très bien avancé ce week-end. Comme le rapportent Mundo Deportivo et Sport ce matin, l’arrivée du milieu de terrain de la Juventus en Catalogne est en bonne voie. D’autant qu’il aurait dit oui à un contrat de 4 ans avec les Blaugranas. Mais selon Sport, son possible recrutement fait quand même débat au club du club. En effet, les socios estiment qu’il y a déjà beaucoup de milieux de terrain au sein de l’effectif et que les priorités de recrutement sont ailleurs. Lorsque l’on connaît l’importance de la voix des supporters au sein de ce club, les dirigeants vont sans doute devoir prendre cet avis en compte. Avant de négocier avec la Juventus.

Chelsea a trouvé le remplaçant de Kanté

N’Golo Kanté est-il sur le marché ? Depuis quelques semaines, son nom revient souvent au sein de la rubrique mercato notamment du côté du Real Madrid. Le champion du monde 2018 pourrait être tenté d’aller voir ailleurs cet été. Et si c’était le cas, Chelsea devrait donc lui trouver un remplaçant dans l’entrejeu. Et selon le Daily Mirror du jour, celui-ci serait déjà ciblé. En effet, les Blues surveilleraient la situation du jeune milieu de West Ham, Declan Rice. À 21 ans, l’Irlandais a la cote en Premier League puisque Manchester United serait aussi sur ses rangs. Mais tout dépendra donc d’un départ de Kanté ou non.