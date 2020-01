L’animatrice du groupe Futurs Médias (rfm et King Fm) Fatim Ouattarra (à l’état civil),qui a vu le jour à Dakar de parents Burkinabés, a tout pour être heureuse, ou presque. Célibataire, cette animatrice au nombre des plus adulés sous nos cieux et même au-delà de nos frontières, tarde encore à trouver l’homme parfait pour partager sa vie.

La pin up est professionnelle, elle a une voix captivante, en sus d’être constamment de bonne humeur. La seule ombre au tableau ? Malgré sa personnalité attachante et son physique plutôt avantageux, Fatim ô, comme on la surnomme affectueusement, n’a pas encore trouvé l’amour.

Quid des raisons de son célibat? Nos langues au chat.

Les radars de dakarposte ont, en tout cas, capté sa réponse assez révélatrice, lorsqu’un auditeur de la RFM, lui a souhaité ce jeudi 2 Janvier d’avoir enfin un bon mari. « Amiiiiine ! » a t’elle répliqué tout de go.

Aux prétendants, qui ne manquent pas pour la belle plante, la voie est donc libre!

