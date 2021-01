La triste nouvelle est encore tombée : Le Grand Serigne de Dakar et la communauté Lebou en deuil

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Une bien triste nouvelle est tombée en ce début de soirée annonçant un décès qui touche le Grand Serigne Dakar et plus largement toute la communauté Lebou. Le Grand Djaraf de Dakar El Hadji Ibra Gueye Paye n’est plus.

Son décès est survenu ce samedi 2 janvier 2021, nous dit-on précisant qu’après le Grand Serigne de Dakar, hiérarchiquement, c’est lui qui vient en deuxième position. On peut le voir sur cette photo en compagnie du Grand Serigne Abdoulaye Diop Makhtar.

La levée du Corps est prévue demain Dimanche 3 Janvier 2021 à 11 Heures à la Mosquée de Mboth suivi de son enterrement.

A la communauté Lébou et au Sénégal plus largement, Leral.net exprime sa vive compassion, tout priant pour le repos de son âme. Par le grâce que DIEU que le paradis soit sa demeure pour l’éternité !

