L’hématologue Turc, Ercüment Ovali affirme avoir mis au point un vaccin contre le Covid-19. Comme son confrère français, il se taille un franc succès…

Comme Didier Raoult, Ercüment Ovali arbore des cheveux longs et une barbe poivre et sel. Il ne cache pas non plus son plaisir d’être sous le feu des projecteurs et jouit d’une certaine popularité – chose inhabituelle pour un scientifique – sur les réseaux sociaux. Tel son confrère marseillais avec la chloroquine, cet hématologue turc âgé de 59 ans, directeur du laboratoire de thérapie cellulaire de la clinique Acibadem d’Istanbul, affirme avoir trouvé la parade à l’épidémie de Covid-19. Et lui aussi agace une bonne partie du milieu médical de son pays.