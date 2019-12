Disparue le 19 novembre sans héritiers, elle avait pris ses dispositions pour que la ville de Verson reçoive sa maison et que des objets et des écrits de son mari soient préservés.

Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal de 1960 à 1980, et son épouse Colette avaient leur maison familiale à Verson, près de Caen (Calvados). Si l’homme politique et homme de lettres est décédé en 2001, sa femme vient de disparaître le 19 novembre, à l’âge de 93 ans.

En 2004, lors d’une des visites du maire Michel Marie à son domicile, Colette Senghor lui avait dit : «Et si je vous donnais ma maison ?» Ce n’était pas vraiment une question : la veuve avait déjà pris ses dispositions pour léguer sa demeure à la commune, en contrepartie d’une ouverture au public,rapporte le Parisien.

Pas d’héritiers

«Les époux Senghor n’ont pas d’héritiers, leur fils étant décédé dans un accident de voiture en 1981», rappelle le maire de Verson. « Madame Senghor était très isolée : la mort de son époux avait laissé un grand vide et, depuis quelques années, elle souffrait de la maladie d’Alzheimer.» L’élu versonnais était invité à ses funérailles nationales la semaine dernière à Dakar : « Elle a été inhumée auprès de son mari et de son fils. »

«Résidence d’auteurs, maison d’écrivain ?»

Michel Marie avait soumis dès 2004 le projet de legs à la région, l’État, l’agglomération Caen la Mer et l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, basé à Caen. « Nous avons créé un comité scientifique pour étudier l’avenir du lieu : résidence d’auteurs, maison d’écrivain ? Tout est ouvert », indique l’élu.

Des objets archivés à Caen et Cherbourg

Colette Senghor refusait qu’on entre dans sa maison avant sa mort mais il avait été possible d’inventorier les dépendances : « Des écrits et des objets ont ainsi pu être déjà archivés à Caen et Cherbourg. Le legs constitue une belle opportunité pour Verson et pour la Normandie», une région sublimée par Léopold Sédar Senghor à travers le concept de la «Normandité».