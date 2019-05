La Vidéo qui prouve que les sénégalais réclament le retour de kara Mbodj

À un mois de la CAN 2019 en Egypte , tous les sélectionneurs sont dans une phase de concocter la liste des joueurs qui devront défendre la couleur de leur pays. À l’instar de l’ancien capitaine et actuel coach de l’équipe nationale du Sénégal en l’occurence Aliou Cisse qui va bientôt dévoiler la liste des joueurs sélectionnés.

Et suite aux lacunes notées dans la défense , une des causes de l’échec au mondial , il est d’urgence de voir comment y remédier . À cet effet , un nom a fait l’unanimité pour pouvoir pallier à cette défaillance. On peut nommer ainsi le « Baye Fall » , un dur sur l’homme , Kara Mbodj : l »ex capitaine des Lions , est pour les sénégalais le grand absent de l’équipe du Sénégal qui devrait être convoquer par Aliou Cisse.

Le natif de Mbour fait partie des meilleurs défenseurs du monde . Un Joueur apprécié de par sa discrétion et son attachement aux couleurs de son pays . D’autant que c’est un joueur de devoir, solide, dur sur l’homme et avec une bonne relance. Mieux, Kara Mbodj est souvent décisif dans les moments difficiles comme lors de la dernière journée des éliminatoires contre l’Afrique du Sud (2-1).

Kara , le choix des sénégalais , la preuve dans cette vidéo: