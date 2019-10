Les choses ont failli dégénérer à Medinatoul Salam, quand a éclaté une altercation entre Pape Ndiaye, un disciple de Serigne Saliou Thioune et Diawrigne en Gambie, et des proches de la veuve et 3e épouse de Cheikh Béthio Thioune, Sokhna Aida Diallo.

Au cours de la bagarre, une personne a été poignardée. Et, n’eût été l’intervention rapide des gendarmes, l’irréparable se serait produit. Plusieurs Thiantacounes ont été convoqués à la gendarmerie pour enquête.

Pour rappel, Sokhna Aïda Diallo, qui a été exfiltrée de Touba où elle a failli être lynchée, s’est réfugiée à Dakar après que des talibés mourides se soient rendus à Ngabou pour la déloger.