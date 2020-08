by

(Photos) La visite de Macky Sall à l’élysée, il a été reçu par Émanuel Macron

Le président de la république Macky Sall a été reçu ce jour à l’Elysée par son homologue Français, Emmanuel Macron. Au menu de la rencontre, les relations bilatérales mais surtout la crise au Mali. Emmanuel Macron a reçu à déjeuner à l’Elysée le président sénégalais pour discuter des conséquences du putsch au Mali, de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et des relations bilatérales.

