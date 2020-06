Le président zambien Edgar Lungu a annoncé jeudi la réouverture des frontières aériennes et des aéroports de son pays afin de relancer l‘économie, mise à mal par les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus.

“Nous devons nous remettre au travail (…), y compris dans le secteur du tourisme. J’annonce donc la réouverture immédiate de tous les aéroports internationaux”, a lancé M. Lungu lors d’un discours radiotélévisé.

Son pays est l’un des premiers en Afrique à rouvrir ses frontières aériennes.

Le chef de l’Etat a promis la mise en place de strictes mesures de contrôle sanitaire pour éviter de relancer l‘épidémie. A ce jour, près de 1.500 cas d’infection, dont 18 mortels, ont été recensés dans le pays.

La Zambie a tourné pendant six semaines au ralenti après l’apparition des premiers cas de Covid-19 fin mars.

Ses autorités avaient fermé frontières et écoles, interdit les rassemblements publics importants et mis à l’arrêt les secteurs jugés non essentiels de l‘économie.

Les écoles, les restaurants et les cinémas ont depuis rouvert, mais l‘économie a lourdement souffert.

M. Lungu a chiffré jeudi ces pertes à 20,8 milliards de kwachas (environ 1 milliard d’euros), alors que la valeur des dépenses publiques a augmenté d’autant en raison de la dépréciation de la devise nationale.

Selon la Chambre nationale zambienne des métiers, la pandémie de coronavirus a fait chuter de près d’un tiers les revenus miniers du pays, le deuxième producteur africain de cuivre.

La Zambie souffre depuis des années de la chute des cours du cuivre – sa principale source de devises – qui a ralenti son économie et alourdi sa dette.

