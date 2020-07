Dans un entretien avec IGfm, Lac de Guiers 2 liste les adversaires qu’il souhaite se mesurer. Il tire sur les deux compagnons Eumeu Sène et Gris Bordeaux.

Lac 2 sur ses potentiels adversaires

Lac de Guiers 2 attend toujours une proposition de combat. Le chef de file de l’écurie Walo affirme qu’il veut croiser Eumeu Sène pour prendre sa revanche. Il tire aussi sur ce dernier et son ami Gris Bordeaux en les considérant comme des vieux.

“Ils sont vieux…”

« Eumeu Sène et Gris Bordeaux sont des vieux. Quand Eumeu Sène était au milieu de sa carrière, j’étais gamin. Idem pour Gris Bordeaux. Ils sont tous les deux au dernier virage de leur carrière et j’ai envie de les envoyer à la retraite. Ce qu’ils (Eumeu et Gris) font est très dangereux. Ils sont vieux, mais ils refusent d’aller à la retraite. Il faut un adversaire qui les humilie pour qu’ils aillent à la retraite. Regardez comment Modou Lô a humilié Eumeu Sène. C’est la preuve qu’il est vieux. Moi je ne souhaite pas lutter jusqu’à mes 45 ans. C’est trop risqué. Je l’ai compris quand j’affrontais Yékini. Il n’avait pas 45 ans, mais n’était pas à 100% de ses capacités physiques », a-t-il déclaré.