Auteur d’une victoire après recours contre Boy Niang 2 au mois de juillet dernier, Lac 2 veut vite rebondir et confirmer tout le bien qu’on dit de lui. Pour la saison prochaine celui que l’on surnomme le Diato est donc attendu pour descendre dans l’enceinte. Pour Senegal7, Lac 2 n’a qu’un seul et unique objectif, disputer son premier combat royal. Le tombeur de Boy Niang 2 l’a fait savoir: “Je veux Modou Lô. Mon plus grand souhait, c’est de disputer un combat royal. Beaucoup de lutteurs de la place ont eu à disputer des combats royaux. C’est mon tour. Et je veux affronter celui qui détient la couronne, Modou Lô.” Si cette affiche arrivait à voir le jour, ce serait la troisième confrontation entre Modou Lô et Lac 2. Un combat royal qui sera plus qu’explosif. Avis aux promoteur.

