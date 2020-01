Pour cette nouvelle saison, le combat de Lac de Guiers 2 contre Gris Bordeaux est fortement attendu par le monde de la lutte. Un duel réclamé et plébiscité par les amateurs depuis plusieurs années mais qui n’arrive toujours à voir le jour. Mais Lac de Guiers 2 a ouvert les hostilités et veut se mesurer avec Gris Bordeaux pour lui faire la fête. Selon Senegal7, Lac de Guiers 2 taxe Gris Bordeaux de poltron : «Ce qui me dérange chez Gris Bordeaux, c’est qu’il n’est pas net dans ce qu’il dit. Il fut un temps où il m’ignorait royalement, mais ce n’est plus le cas maintenant. Et cela est une attitude de poltron et de trouillard, il n’a qu’à sauter le pas et se décider. Il est temps qu’on se mesure, c’est le seul VIP que je n’ai pas encore affronté» a-t-il dit

