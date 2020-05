Il n’évolue qu’avec l’équipe U23 du Sporting CP, mais Eduardo Quaresma (18 ans) est déjà en train de séduire plusieurs grands clubs européens. Comme le révèle la Gazzetta dello Sport , le jeune défenseur central portugais, qui est capitaine de son équipe et qui arrive en fin de contrat en juin 2021 est suivi par trois clubs d’envergure. Il s’agit de l’AC Milan, de l’Atlético de Madrid et du RB Leipzig.

Si le club portugais veut offrir à son joueur plus de visibilité l’an prochain et le blinder, l’AC Milan entend bien souffler le joueur au Sporting CP. Les Rossoneri ont dégainé avec une première offre de 5 millions d’euros qui a été refusée et la suivante de 10 millions d’euros a également été repoussée. Reste à savoir si les Lombards vont continuer à insister.