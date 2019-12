L’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) de l’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye hausse le ton après la sortie du ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr se demandant comment un ancien Premier ministre qui se dit de surcroît économiste peut dire que la situation du Sénégal sera catastrophique en 2020.

Cerveau…

» Il est d’une platitude ! Il faut lui faire dire que la prévision économique est trop subtile pour son cerveau découvert seulement en 2012 grâce à la seule politique », déclarent les membres de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT).

Incapable…

Selon eux, le ministre de le la Santé et de l’action sociale doit essayer de s’occuper du présent des hôpitaux et des médicaments du Sénégal, même si on l’en sait incapable, car Abdoul Mbaye ne peut être son alter ego.

Croissance…

Pour rappel, Abdoulaye Diouf Sarr avait déclaré que certains disent que la croissance ne se mange pas. Lui il dit qu’elle se mange, parce qu’elle détermine la santé de notre économie. Et Macky Sall a trouvé cette croissance à 2% pour la porter à 7% et la stabiliser.

