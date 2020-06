Dolph Lundgren (Expendables) : L’acteur de 62 ans fiancé à Emma Krokdal, 24 ans

Dolph Lundgren est fiancé ! L’acteur connu pour ses rôles dans les films « Expendables », « Universal Soldier » et « Aquaman » a officialisé ses fiançailles avec sa très jeune chérie Emma Krokdal. Comblée, la jeune femme dévoile sa magnifique bague d’une couleur très particulière…

Dolph Lundgren est fiancé ! La star du film Rocky IV a passé la bague au doigt à sa compagne Emma Krokdal et va bientôt se marier. L’acteur de 62 ans a annoncé cette belle nouvelle le 16 juin 2020 sur Instagram en publiant une photographie de lui et de sa chérie. En légende, il écrit : « Quelque chose de très spécial s’est produit ici en Suède. » À sa gauche, on découvre sa fiancée exposant fièrement sa sublime bague de fiançailles. De son côté, la jeune femme de 24 ans a posté le même cliché sur les réseaux sociaux en écrivant : « Pincez moi », comme pour officialiser le rêve qu’elle semble vivre avec son futur époux.

Suivi par plus de deux millions d’abonnés, la star du film Creed II a rapidement reçu des milliers de messages de félicitations pour son engagement. L’un d’eux, son ami Sylvester Stallone, a écrit : « Félicitations mon bon ami. Tu es le meilleur. » Dolph et Emma avaient officialisé leur histoire d’amour en apparaissant ensemble au festival Cana Dorada Film & Music en janvier 2020 selon le Dailymail.

Marié dans le passé à Anette Qviberg (de 1994 à 2011), Dolph est papa de deux filles (Ida, 24 ans, et Greta, 18 ans). Homme à femmes, l’acteur avait confié avoir plusieurs sex friends par le passé notamment avec Grace Jones et « quatre ou cinq » autres femmes. Épuisé par toutes ses aventures, Dolph avait reconnu que ces histoires le fatiguaient et pouvaient même gêner son travail d’acteur. « Je dirais que tout au plus, c’était quatre ou cinq filles. C’est génial en théorie, mais quand vous devez vous lever et combattre Sylvester Stallone le matin, ce n’est pas une si bonne chose. » avait-il expliqué. Dans tous les cas, Dolph Lundgren est désormais un homme casé et fier de l’être !

Xibaaru

