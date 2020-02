PUBLICITÉ

Né à New York en 1942, Conway a joué son premier grand rôle à l’écran dans Slaughterhouse-Five en 1972, basé sur le roman acclamé de Kurt Vonnegut, en tant que soldat violent Roland Weary.

Il a continué à apparaître dans de nombreux films et émissions de télévision au cours d’une carrière de quatre décennies, y compris un rôle récurrent en tant que père violent Seamus O’Reily dans le drame de la prison Oz. Ses autres rôles comprenaient le père de Mark Wahlberg à l’écran dans le drame de football Invincible, le Sgt fictif.

Buster Kilrain dans Gettysburg en 1993 et ​​son film compagnon Gods and Generals en 2003, et le vicieux Eugene Dred dans The Quick and the Dead de Sam Raimi. À la télévision, il a joué le rôle principal dans The Good Wife, Law & Order et Star Trek: The Next Generation, entre autres émissions, et a travaillé en voix off pour plusieurs documentaires de Ken Burns.