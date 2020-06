“Johnny n’avait pas du tout apprécié”

La rencontre se fait en 1961 sur le tournage du film Les Parisiennes. Roger Vadim, en partie à l’origine de ce projet, cherchait quelqu’un pour donner la réplique à Catherine Deneuve. “On cherchait encore l’acteur qui donnerait la réplique à Catherine. L’idée du couple Deneuve-Hallyday a été validée par Marc Allégret et le producteur”, écrit-il dans ses mémoires. Personne ne se doute à l’époque de la relation qui va naître entre les deux artistes. Il faut dire que dès les premières minutes, la complicité et l’attirance entre le rocker et l’actrice crèvent l’écran. Le coup de foudre est immédiat. Tout au long de sa biographie, Gilles Lhote raconte la relation plus que fusionnelle qu’entretenait les deux amants. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela n’aurait pas du tout plus à Laeticia Hallyday.

En effet, elle est tombée plusieurs fois sur des échanges particulièrement chaleureux entre eux, ce qui a provoqué quelques disputes. La maman de Jade et Joy lui aurait même lancé un ultimatum : “c’est elle ou moi”. Mais voyant qu’elle ne pourrait pas se mettre au milieu d’eux, elle a décidé de vivre avec malgré tout. C’est pourquoi Laeticia Hallyday regorgeait d’inventivités pour éloigner le plus possible Catherine Deneuve de Johnny Hallyday. Un proche du couple raconte à Paris Match le coup bas qu’elle leur a fait : “Lors d’un dîner organisé en petit comité en 2003, Laeticia avait invité Deneuve. Mais elle l’avait placée en bout de table. Johnny n’avait pas du tout apprécié”.

Par J.F.