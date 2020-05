Certains profitent du confinement pour faire la cuisine, d’autres pour danser. C’est le cas de Laeticia Hallyday. La veuve de Johnny Hallyday a posté sur Instagram une vidéo Tik Tok où la voit partager une danse avec sa fille Joy. Une séquence qu’a adorée son ami, l’acteur Mickey Rourke.

Fin avril, Laeticia Hallyday avait poussé la chansonnette avec ses filles Jade et Joy pour souhaiter un très bon anniversaire à son amie, l’épouse de l’acteur Tomer Sisley, Sandra Zeitoun de Matteis. Le confinement est l’occasion pour la veuve de Johnny Hallyday de mesurer l’étendue de ses talents. Car quand elle ne chante pas, elle s’essaye à la danse. Sur Instagram, ce vendredi 8 mai, elle a partagé une petite vidéo où on la voit danser en brassière avec sa plus jeune fille, Joy, 11 ans.

Celle qui ne peut pas passer du temps avec son restaurateur français chéri, Pascal Balland, vit confinée avec ses enfants dans sa propriété de Pacific Palisades, en Californie, aux États-Unis. C’est l’amour de ses filles qui lui permet de tenir dans cette période tourmentée dans le monde entier par l’épidémie de coronavirus. Ce sont elles qui permettent à la maman de 45 ans d’afficher un large sourire. Mère et fille ont le ventre à l’air et s’amusent à faire la même chorégraphie sur le morceau Roses de SAINt JHN.

Mickey Rourke sous le charme

« Des moments précieux avec mon petit amour », écrit Laeticia Hallyday sur Instagram, en légende de la vidéo. Joy est sa « dancing queen ». C’est elle qui mène la danse alors que sa mère suit quasiment à la perfection. Elle dit être en retard sur sa fille qui n’a plus à faire ses preuves sur Tik Tok, mais on n’y voit que du feu.

Un moment très mignon qui a subjugué les internautes, mais aussi son ami, l’acteur Mickey Rourke, qui a laissé un joli commentaire, comme le rapporte Voici. Le comédien n’est pas le seul à être tombé sous le charme de ce joli moment que certains avaient déjà repéré en story Instagram fin avril. « Au top les princesses », « Magnifiques »… Les réactions des fans sont dithyrambiques.

