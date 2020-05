En 1980, Marc Lavoine prend Denise Pascale, un mannequin américain, pour épouse. En mars 1986 naît de leur union, un fils prénommé Simon. Malheureusement, en 2017, le chanteur fait face à la disparition de sa première femme, décédée des suites d’une longue maladie.

En 1995, cette-fois, il se marie, à Marrakech, avec Sarah Poniatowski. Le couple aura trois enfants : Yasmine, Roman et Milo, le petit dernier. Mais en mars 2018, ils annoncent leur séparation et leur intention de lancer une procédure de divorce après vingt trois ans de mariage.

Depuis 2018, le coach de The Voice a retrouvé un peu de sérénité grâce à la romancière Line Papin, à qui il ne cesse de déclarer sa flamme.

Mais Marc Lavoine est aussi lié à Laeticia Hallyday dont les filles, Jade et Joy, sont les meilleures amies de son fiston, Roman. D’ailleurs pour les 13 ans du jeune homme, tout le clan a tenu à lui rendre hommage sur Instagram, à commencer par la veuve du Taulier qui lui a laissé un long et gentil message sur le célèbre réseau social.

“Il est le meilleur et il a 13 ans aujourd’hui. C’est l’ami de mes filles, le plus gentil et il a la façon la plus unique de regarder le monde et de nous inspirer de jolies choses. Tu peux être fier de toi. Drôle, sensible, altruiste, courageux et tout le reste… on t’aime jusqu’à la lune”, a en effet écrit Laeticia dans une de ses stories.

