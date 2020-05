C’est une histoire qui fait froid dans le dos… Hier, mardi 26 mai, une interpellation musclée d’un Noir américain de 46 ans a été filmée et a fait le tour de la Toile en quelques heures provoquant l’indignation de milliers de personnes à travers le monde dont de nombreuses stars. Les faits se sont produits dans la ville de Minneapolis, dans l’Etat du Minnesota. La scène de 10 minutes a été filmée par une passante et diffusée en Live sur le réseau social Facebook. Sur les images effroyables, on peut voir un homme plaqué contre le sol, les mains dans le dos, très certainement menotté. L’homme n’était pas une menace pourtant, sur les images, on voit clairement qu’un policier à un genou sur son cou qui l’empêche de respirer. Un autre policier tente de disperser la foule. George Floyd essaye, tant bien que mal, de dire qu’il n’arrive pas à respirer… Et il décédera quelques minutes plus tard.

Cette scène a provoqué l’indignation de la communauté internationale et les stars se sont mobilisées sur les réseaux sociaux. Madonna a publié la vidéo des faits, titrant : « Regarder ce policier faire suffoquer George Floyd. Cela doit cesser ! Jusqu’à ce que nous puissions combattre le racisme en Amérique. Personne ne devrait avoir le droit de porter une arme à feu. Surtout les policiers. Que Dieu bénisse George Floyd. Je suis tant attristée pour sa famille. » Alyssa Milano a appelé à la condamnation de la police : « Combien de vies américaines doivent être arrachées pour que nous prenions conscience de la gravité de la situation ? Je ne saurai peut-être jamais, comprendrai ou ne vivrai jamais ce que les personnes de couleur traversent mais je suis à vos côtés. Je vous vois. Je fais partie du combat ». Tandis que Laeticia Hallyday a partagé une photo de George Floyd avec un message tout aussi poignant que l’on vous laisse découvrir…

La rédac’

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Laeticia Hallyday pousse un énorme coup de gueule après la mort d’un Noir Américain est apparu en premier sur Snap221.info.