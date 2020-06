Elle était à l’affiche de deux films en 2019 : “Le Milieu de l’horizon” de Delphine Lehericey, au cinéma, ainsi que “Une île, série” de Julien Trousselier, à la télévision. Laetitia Casta, mannequin devenue actrice, n’en a pas oublié ses premières amours : la mode. En couverture du magazine Numéro, au mois de mai, la femme de Louis Garrel a dévoilé ses charmes sous les flashes des photographes.

Outre une photo la montrant seins nus sous une robe en crochets blanche, la jolie brune a également posé en soutien-gorge transparent Eres, uniquement habillée d’un bombers Sacai et de colliers Lauren Rubinski. Sur la Toile, le cliché s’est attiré un grand nombre de like.

A 42 ans, bien dans ses baskets et dans son corps, Laetitia Casta a récemment avoué dans les colonnes de ELLE : “Je ne me considère pas comme une féministe mais comme une femme. Il faut que les femmes n’aient pas peur de prendre leur place”. Maman de trois enfants – Sahteene, 18 ans, née de sa relation avec Stéphanne Sednaoui, et Orlando, 12 ans, et Athéna, 10 ans, fruit de ses amours avec Stefano Accorsi – la Corse a attendu Louis Garrel pour se marier.

Elle qui clamait encore en 2015 : “Un homme ne peut pas me mettre dans une cage ; je suis nomade, personne ne saurait m’enfermer. On ne m’épouse pas comme ça !” a passé la bague au doigt de l’acteur en juin 2017.

Laetitia Casta a avoué à propos de leur union dans ELLE : “J’ai toujours pensé qu’il fallait se marier tard. Peut-être qu’à 80 ans, j’essaierai l’opium. En réalité, j’ai toujours eu peur du mariage, alors que mes parents ont pourtant connu une union heureuse. J’ai fini par dépasser ma peur, mes a priori. C’est une question d’assurance. J’ai pris beaucoup d’assurance. Et puis, vous savez quoi, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis”.

Et d’ajouter à propos du beau gosse récemment à l’affiche de “L’affaire Dreyfus” de Roman Polanski : “Sa maladresse, sa vivacité, sa fougue, son intelligence. J’aurais dû parler aussi de son humour. Il est très drôle. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’avec lui, je ne m’ennuie pas !”

