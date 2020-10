L’affaire de gordjiguene à touba, Sonhibou attaque Thiamass, dara diotouko Dorr katt la

Mohamet B. Diallo aka Mo Gates est entrepreneur sénégalais basé aux Etats-Unis millionnaire en dollars grace à un conglomérat d’investissement dans l’industrie technologique, l’électricité et le marché financier. Au cours des dix dernières années, Diallo a toujours fait tourner les têtes avec ses partenariats sans précédent.

Sa famille

Mohamet a grandi à Dakar au Sénégal. Son père Moriba Diallo avait un vif intérêt pour la politique au Mali, il est d’ailleurs un très grand avocat international. Grâce aux différentes expériences qu’il a vécue en voyageant à côté de son père dans beaucoup de pays. Mohamet Diallo maîtrise six langues différentes.Sa mère de Diallo a servi la communauté sénégalaise établit aux Etats unis en tant qu’éducatrice pendant plus de vingt ans.

Ses activités

Durant sa jeunesse le jeune Mohamed investit tout son temps dans la technologie et lance dans cette optique Vrookeet Tech. Un conglomérat d’investissement valorisé dans l’industrie technologique. Au cours des dix dernières années, Diallo s’est fait une notoriété dans le milieu et a décroché un grand nombre de contrats

Aujourd’hui plus connu sous le pseudo MO GATES a étendu ses tentacules et son influence dans d’autres secteurs d’activités

Son ascension

Ainsi, Le tournant de son parcours est son entrée dans le secteur de l’énergie domaine dans lequel il a fini par se spécialiser et décrocher de gros contrats dans plusieurs villes aux Etats Unis. Mo Gates est également très actif dans les secteur boursier américain où il détient énormément d’actions. Sa compréhension du marché financier lui a permis de fructufier son argent à une vitesse ahurissante d’où le train de vie qu’il mène actuellement aux USA

Enfin, il ne ménage aucun effort pour la création de possibilités d’emploi au sein des communautés, avec sa fondation Via ses lives instagram pendant lesquels il communique avec ses fans, les prodigue des conseils et éventuellement leur apporte des soutiens financiers.

Sa dernière venue au Sénégal date de plus de cinq ans. Qu’attend donc Mo pour revenir au bercail même si c’est pour des vacances?