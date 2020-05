Entre lutteurs de Guédiawaye, c’est toujours des bisbilles et rivalités. En effet depuis quelques temps, l’on a constaté une guerre des mots entre Gouye Gui et Ketchup qui se traitaient de tous les noms d’oiseaux et se jetaient des piques. Se trouvant présentement aux États-Unis depuis quelques mois pour s’entraîner, Gouye Gui y a croisé son ancien ennemi Boucher Ketchup. Et ensemble, ces derniers se sont réconciliés en trouvant un terrain d’entente et tout devant Abdou Diouf.

