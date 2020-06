Jusqu’au 30 juin, date butoir donnée aux instances du football français pour se positionner par rapport au format de la Ligue 1, une décision qui conditionnera l’avenir de l’Amiens SC, nous vous proposons de retrouver les portraits des onze joueurs qui ont marqué les trois saisons parmi l’élite du club picard. Aujourd’hui, on poursuit avec le Sénégalais Moussa Konaté, le serial buteur de la première saison.

Son histoire avec Amiens

Aux côtés de Régis Gurtner, Prince Gouano ou Gaël Kakuta, Moussa Konaté a été un élément-clé du premier maintien en Ligue 1 de l’Amiens SC. Arrivé depuis le FC Sion contre près de quatre millions d’euros, il a rapidement justifié l’investissement réalisé par les dirigeants samariens. Auteur de treize buts et trois passes décisives il s’est révélé comme le facteur X du secteur offensif amiénois. Par la suite courtisé en Europe et notamment Saint-Etienne, Konaté a fait le choix de la fidélité en restant à Amiens. La suite s’est néanmoins avérée plus compliquée pour lui. Entre baisse de régime physique suite à la coupe du Monde et longue blessure, il a mis du temps à entrer dans

Ses stats

77 matches (72 en Ligue 1)

23 buts (22 en Ligue 1)

6 passes décisives (5 en Ligue 1)

10 cartons jaunes

5270 minutes

Sa situation actuelle

Après trois ans de bons et loyaux service, l’aventure Amiens SC de Moussa Konaté devrait se terminer au cours de l’été. Parmi les plus gros salaires du club, l’international sénégalais devrait être poussé par la sortie par les dirigeants amiénois afin de réduire la masse salariale en vue d’une probable saison en Ligue 2. Irrité par son manque de titularisations durant l’exercice 2019/2020, Konaté va sans aucun doute profiter de ce bon de sortie pour évoluer sous d’autres cieux malgré un contrat courant jusqu’en juin 2021.

Source : Avec le site du club

