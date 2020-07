Levée de l’état d’urgence et du couvre-feu : Mamadou Lamine Diallo joue à l’oiseau de mauvais augure

C’est à croire que le leader du mouvement Tekki gagnerait mieux à se taire. Mamadou Lamine Diallo qui n’a aucune représentativité nationale et qui n’a été élu député parce que, uniquement accroché dans le chariot de la coalition « And Taxaawu Sénégal » aux dernières législatives, aime faire feu de tous bois. Au point de finir par exaspérer les Sénégalais.

Mamadou Lamine Diallo pense que ce n’est qu’en voyant le mal partout au Sénégal qu’il peut se faire exister sur la scène politique. Il aime jouer aux oiseaux de mauvais augure. Tout le monde sait que la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu annoncée en début de soirée hier par le Chef de l’Etat Macky Sall, était une forte exigence populaire.

En effet, après trois mois d’état d’urgence et de couvre-feu au Sénégal, les conséquences se faisaient durement ressentir au plan économique et social. De nombreux ménages au Sénégal ont rudement subi durant ces trois, les mesures restrictives de déplacement des populations prises par l’Etat du Sénégal. La situation avait fini par asphyxier la plus grande part de ménages au Sénégal.

Fallait-il se laisser vaincre par la situation au point de pousser le pays dans le gouffre et assister à des émeutes populaires ? C’est ce que voulait certainement Mamadou Lamine Diallo qui se serait encore une fois mis à tirer sur le pouvoir. Qu’est-ce qui peut le pousser à vouloir ironiser à ce point après que le Président Macky Sall a levé l’état d’urgence et le couvre-feu. Mamadou Lamine Diallo d’indiquer que Macky Sall a atteint ses limites.

Il souligne sur Tweeter comme s’il pense se moquer ainsi du pouvoir : « Comme anticipé, ce lundi 29 juin, le Président Macky Sall, après trois mois de pleins pouvoirs, lève le drapeau blanc devant le coronavirus et laisse le peuple, les soldats à eux-mêmes, alors que la pandémie se développe. Il reconnaît ainsi l’échec de sa stratégie de lutte contre la Covid 19. Il devrait en tirer toutes les conséquences au plan politique. Macky Sall a atteint ses limites ».

Pourtant, Seydi Gassama qui n’a jamais épargné le pouvoir, n’a pu manquer lui de réagir ainsi : « le président Macky Sall a pris les bonnes décisions : levée de l’Etat d’urgence et du couvre-feu ». Puis d’ajouter : « l’économie nationale doit redémarrer ». Ce qui est bien vu, de la part du directeur exécutif de Amnesty Sénégal.

Et pour montrer que ce n’est pas seulement l’Etat qui est seulement concerné dans cette lutte contre la pandémie, Seydi Gassama conclut : « il est de notre responsabilité individuelle et collective de vaincre la Covid-19 en observant les gestes barrières dont le port obligatoire du masque ». Belle leçon d’attitude responsable que donne Seydi Gassama à tous ces politiciens du dimanche comme Mamadou Lamine Diallo qui, encore une fois, a manqué l’occasion de se taire pour éviter de paraître comme l’éternel aigri.

La rédaction de Xibaaru

Xibaaru

L’article Lamine Diallo-Tekki…un oiseau de mauvaise augure est apparu en premier sur Snap221.info.