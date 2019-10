Le latéral droit des Lions est crédité d’une prestation remarquable face au Brésil. Lamine Gassama a envoyé l’éteignoir Neymar qui n’a été que l’ombre de lui même dans cette rencontre. Le natif de Castellane à Marseille a encore une fois confirmé sa réputation de roc. Portrait :

Il ne lâche rien. Infatigable sur son flanc droit, Lamine Gassama donne du fil à retordre à ses adversaires directs. Ces derniers se fracassent souvent sur ce roc qui ne rechigne pas à la bataille. Son déficit technique, l’ancien lyonnais le comble par une volonté sans faille. Remplaçant au départ de la compétition, Lamine Gassama s’est frayé son chemin par des arguments physiques sans lesquels il serait difficile de s’imposer dans le foot africain. Il n’a suffit que d’un match à la coupe d’Afrique des nations (contre le Kenya) pour que le défenseur de Göztepe mette tous les supporters d’accord. Ce caractère, Lamine Gassama l’a certainement tiré de La Castellane sa localité de naissance. Cette cité réputée difficile située sur les hauteurs de Marseille. Dans ces quartiers il faut s’accommoder d’une détermination sans commune mesure pour s’en sortir. Pourtant, le latéral droit des Lions a réussi à sortir de ses marécages pour se trouver un avenir radieux dans le football professionnel. Après deux ans passés au centre de formation de Martigues puis un an à Aubagne, il a été recruté par Lyon en 2006. Deux ans plus tard, il signe son premier contrat professionnel. Au bout de trois ans, Gassama change d’air et atterrit à Lorient où il fera cinq bonnes années avant de migrer vers la Turquie à Alanyaspor puis à Göztepe. Lamine Gassama qui a joué en équipe de France Espoirs a intégré la sélection nationale sénégalaise en mai 2011. Depuis, il a été de tous les combats. Celui qui a été finaliste lors de la dernière coupe d’Afrique des nations ne rêve que d’une chose, brandir un trophée continental avec le Sénégal. Quoi de mieux pour récompenser les efforts de ce vaillant soldat de la nation.

Senegal7