Très critique envers l’équipe nationale du Sénégal, El hadji Diouf s’est mué en amateur conquis après le match face au Brésil. Le double ballon d’or africain est intervenu sur les ondes de la RFM.

El hadji Ousseynou Diouf a porté un regard lucide sur la match amical qui a opposé le Brésil et le Sénégal hier à Singapour. A suivre l’ancien joueur de Liverpool, « le score et le contenu montrent que le onze sénégalais est une référence en Afrique ».

Face au Brésil, les « Lions » ont livré une performance aboutie. Amené par un Sadio Mané des grands jours, le Sénégal a pu obtenir le match nul. Pourtant, dès la 8e minute, Firmino profitait d’une passe ingénieuse de Gabriel Jesus pour tromper Alfred Gomis.

Mais le Sénégal ne s’est jamais avoué vaincu avec notamment un Sadio Mané très inspiré. Le Sénégalais s’est joué de Dani Alves et de Marquinhos pour obtenir un penalty. Famara Diédhiou a ainsi marqué (45+1) et le score restera inchangé. Pour une première face au Brésil, les « Lions » n’ont pas déçu El Hadji Diouf et le public sénégalais.