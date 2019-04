LANCEMENT DE LA NOUVELLE GAMME DE GALAXY A…Samsung à l’ère du smartphone pour tous !

Comme promis le mois dernier, à l’occasion de la présentation de la nouvelle série de Galaxy S10, Samsung a procédé hier au lancement officiel, sur le marché sénégalais, d’une nouvelle gamme de smartphones. Adossée à un positionnement préférentiel du point de vue tarifaire, la série de Galaxy A se propose de relever un défi de taille. Notamment en instaurant un rapport qualité/prix des plus avantageux pour ses clients. Face à la presse hier, le directeur de Samsung Sénégal, M. Caden Chiyeon Yu, a mis en relief les avantages de cette offre n’incluant pas moins de 8 smartphones (Galaxy A2Core, A10, A20, A30, A50, A70 et A80) aptes à faire face à toute concurrence. La nouvelle gamme de Samsung Galaxy A embarque des outils de pointe, au rang desquels figurent des appareils photo de dernière génération, des écrans disposant de la nouvelle technologie affichage Infinity , ainsi que de batteries à l’autonomie et au rechargement optimisés. Le tout contenu dans un design des plus élégants, comme en témoigne Mme Faye Ndèye Awa Niang, cheffe du département internet et mobile au bureau sous régional de Samsung. Le lancement des nouveaux smartphones coïncide avec la célébration d’une décennie d’innovation chez Samsung.

Ce, dans un contexte où le premier Galaxy (S1) a été mis sur le marché il y a dix ans de cela. Responsable régional réseau et retail, Alassane Diaité a mis en avant la stratégie marketing que Samsung entend mettre en place afin que la clientèle sénégalaise s’approprie les nouveaux smartphones. Il indique, à ce propos, que l’offre a été mûrement sériée, de sorte à la rendre accessible à toutes les bourses et à tous les types d’usage. Dans cette perspective, des tractations sont en bonne voie avec des distributeurs agréés sur toute l’étendue du Sénégal, notamment au niveau des grands axes urbains (Thiès, Touba, Kaolack, Ziguinchor…). Assurant que la nouvelle gamme de Galaxy A a été «pensée et réfléchie pour offrir une nouvelle expérience aux consommateurs», M. Caden Chiyeon Yu et ses collaborateurs annoncent d’ores et déjà qu’un grand nom de la musique sénégalaise sera ambassadeur de la marque. Ce qui ne devrait pas manquer de rendre plus attractifs ces «bijoux technologiques».