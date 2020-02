L’ancien porte-parole de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Mody Niang a fait de graves révélations concernant l’enquête sur des «malversations» de l’ancien directeur des Centres des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Cheikh Oumar Anne. Invité hier dimanche à la Rfm de l’émission Grand Jury, il a révélé que Anne «insultait et menaçait de mort », le chef de la mission des enquêteurs, Pape Ibra Kébé, car se «sentant protégé » par Macky Sall. «Quand il a compris que les carottes étaient cuites, il ne répondait plus aux convocations et demandait aux agents concernés de faire pareil. Il couvrait le chef de la mission d’injures au téléphone. Les gens diront que je raconte des histoires, mais on peut établir ça à la Sonatel. Il lui fit parvenir une lettre d’insanités et l’a même menacé de mort», a révélé Mody Niang.

PUBLICITÉ