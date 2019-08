L’anecdote de Kalidou Koulibaly sur sa mère

Ma mère m’a dit: «Kalidou, enlève tes chaussures. Va jouer comme eux. J’ai enlevé mes chaussures de course et je suis allé jouer à pieds nus avec mes cousins et c’est ici que mon histoire commence avec le football. Merci le Sénégal « , confie Kalidou Koulibaly sur sa page facebook.

Faute…

Le défenseur sénégalaisKalidou Koulibaly n’avait pas joué la finale de la CAN 2019 contre l’Egypte. Le joueur de Naples avait commis une faute dans la surface qui lui a valu un jaune et a offert à la Tunisie un penalty. Le gardien, Alfred Gomis avait arrêté le penalty, mais avec ce carton en plus, Koulibaly avait été exclu pour le prochain match du Sénégal.

Penalty…

Mais avant de valider leur billet, les Lions sont passés par tous les états : les occasions manquées de la première mi-temps (Mané, Niang et Saivet), le penalty concédé et arrêté par Gomis, celui raté par Saivet, la perte de Koulibaly (cumul de cartons) pour la finale et le penalty tunisien de la fin des prolongations annulé par le VAR.

Rappel…

Pour rappel, le 20 août 2015, avait répondu à la convocation du sélectionneur ALiou Cissé pour le match contre la Namibie comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Il fait ses grands débuts sous le maillot des Lions de la Teranga le 5 septembre, débutant la rencontre comme titulaire. Lors du match amical suivant contre l’Afrique du Sud, il rentre à la place de Kara Mbodj.

Il est rappelé pour le match amical face à l’Algérie le 13 octobre 2015 puis pour la confrontation avec Madagascar comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018.

Il participe avec le Sénégal à la Coupe du monde 2018. Le Sénégal est éliminée des le premier tour alors qu’ils sont à égalité de points avec le Japon. Les deux équipes ont été départagées au fair-play. Kalidou Koulibaly est titulaire lors des 3 matchs de la phase de groupe de son équipe.